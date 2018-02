Por volta das 18h na terça-feira, o sargento da Brigada Militar Ricardo Almada avistou de helicóptero um tubarão-baleia próximo à orla entre as praias de Atlântida e Xangri-Lá, no Litoral Norte. Minutos antes, um salva-vidas havia solicitado à equipe aérea que verificasse suspeita de rede de pesca na área. Raramente vista no Brasil, a espécie é ameaçada de extinção.

