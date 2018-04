Tubarão-baleia é visto próximo a praia em SC

Um tubarão-baleia, considerado o maior peixe vivo, apareceu a poucos metros da praia, em Balneário Arroio do Silva, no Sul de Santa Catarina. O pescador Jonatas Florentina Armida gravou um vídeo com o animal nadando perto do barco. O vídeo mostra a barbatana no tubarão e como ele estava perto da praia. Jonatas também contou que o peixe ficou quase uma hora nadando perto deles.

