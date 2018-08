Tudo na TV

Os candidatos começam a gravar em estúdio suas inserções e programas para o horário eleitoral gratuito em rádio e TV, e apostam tudo na telinha. O PT aguarda autorização da Justiça para usar vídeos depoimentos de Lula da Silva direto da salinha da PF onde está preso, condenado por corrupção. Com maior tempo, mais de 5 minutos, Geraldo Alckmin (PSDB) terá sua última chance de subir e vai evitar ataques ao PT e ao discurso de Jair Bolsonaro. Será totalmente programático e citando números das suas gestões no Estado de São Paulo.

Até a urna

Lula insiste em manter seu nome e quer tocar a defesa com viés político até ficar sub judice. Ele quer aparecer com a foto nas urnas. Candidato de fato, Haddad está nervoso.

Tela nacional

Institutos de pesquisas que realizam sondagens esta semana já consideram, pelas preliminares, um crescimento de até 3 pontos percentuais de Bolsonaro pós JN.

Distante

Garoto propaganda do PDT, Túlio Gadelha, apesar de concorrer para deputado federal por Pernambuco, faz campanha e jantar de doação de recursos… no Rio de Janeiro.

Fantasma camarada

O candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro Alexandre Ceotto (PSD) passou por uma situação inusitads. Um amigo mandou mensagem pelo celular o apoiando, mas disse que não poderia divulgar nas redes sociais, e sim no ‘boca a boca’, porque tem cargo numa prefeitura adversária e só aparece para bater ponto. “Estamos juntos!”, soltou o ‘amigo’. No que Ceotto rebateu: “Não irmão, não estamos não. Estamos em lados opostos”.

Aliado é isso aí…

Os eleitores de João Campos (PSB), filho mais velho do saudoso Eduardo Campos, que é candidato a deputado federal, estão uma arara com o prefeito Geraldo Júlio (PSB), que passou a apoiar o também candidato a federal Felipe Carreras (PSB). Este foi secretário de Turismo do governador Paulo Câmara.

Lembrete

Foi Eduardo Campos o principal artífice da eleição de Geraldo Júlio à prefeitura.

Bandeiras

Marina Silva (Rede) e Ciro Gomes (PDT) decidiram mirar a bandeira de Jair Bolsonaro (PSL). Citam diariamente a segurança pública na agenda.

Escondidinho

Na calça-justa da entrevista ao JN da Globo, Geraldo Alckmin tentou esconder o apoio de Fernando Collor, o ex-presidente e hoje senador. Mas é Collor (PTC), aliado local do PSDB, quem está coordenando a campanha de Alckmin em Alagoas.

Oncologia

Brasília recebe no sábado o III Simpósio Multidisciplinar Acreditar – Oncologia D’Or. O evento reunirá mais de 700 profissionais da área de saúde, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos e outros, com o objetivo de integrar o conhecimento oncológico via aproximação dos diferentes profissionais.

Na Flórida

O StartOut, que levará 15 startups brasileiras para evento em Miami, é uma parceria da Apex-Brasil, com o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior, o Sebrae e a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec).

Na Europa

O programa StartOut já realizou missões a Buenos Aires (Argentina), Paris (França) e Berlim (Alemanha).

Mar adentro

O setor de cruzeiros marítimos movimentou R$ 1,792 bilhão na economia do País na temporada 2017/2018, com embarque de mais de 418 mil passageiros. Cita o Estudo de Perfil e Impactos Econômicos de Cruzeiros Marítimos no Brasil. Foi 11,5% maior em comparação ao período 2016/2017.

De saída

Rogério Abdalla, ex-secretário de Educação da Saúde do Ministério da Saúde, foi exonerado em conformidade com suas atribuições. Não foi demitido, e realizou um trabalho competente ao longo desses 2 anos, segundo assessoria.

