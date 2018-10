Tudo que você precisa saber sobre o Enem em dez perguntas

Criado em 1998, o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) tinha 63 questões, era aplicado em apenas um dia e registrava pouco mais de 150 mil inscrições. Ao longo de sua vida, ele foi reformulado, ganhou importância, acumulou funções e tornou-se o segundo maior exame de acesso ao ensino superior do mundo – só perde para o da China, o “gaokao”. Na edição de 2018 do Enem são mais de 5,5 milhões de inscritos.

A BBC traz 10 perguntas e respostas sobre o exame que completa, neste ano, duas décadas. Confira:

1)Por que o Enem ficou tão importante? Afinal, para que serve a prova? “O Enem se tornou o principal acesso ao ensino superior do Brasil. A maioria das universidades públicas abandonou o tradicional vestibular e utiliza as notas do Enem para selecionar alunos, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O Ministério da Educação também aproveita o desempenho dos candidatos no Enem para distribuir as bolsas de estudo nas universidades particulares, por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni), e para preencher as vagas do Financiamento Estudantil (Fies).”

2)Quando vai ser a prova? Por que ela é aplicada em dois domingos? “Nos dias 4 e 11 de novembro, pelo segundo ano consecutivo ela será aplicada em dois domingos. Até então, as provas aconteciam em um fim de semana seguido, no sábado e no domingo. A mudança ocorreu após uma consulta pública feita pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) no início do ano passado. Mais de 600 mil pessoas responderam às perguntas do governo federal, e 42% optaram por mudar a prova para dois domingos.”

3)Como faço para saber qual será meu local de prova? “É preciso acessar o cartão de confirmação de inscrição na Página do Participante, com CPF e senha. O cartão contém informações como número de inscrição, endereço do local onde o aluno fará as provas, número da sala e outros detalhes como a língua estrangeira escolhida pelo candidato – inglês ou espanhol. Antigamente, o MEC enviava estes cartões pelos Correios, mas, para economizar, optou somente pela versão digital.”

4)É possível mudar meu local de provas? “Não. O Inep já definiu toda a logística para aplicação do exame a partir dos endereços distribuídos.”

5)Posso comparecer somente em um dos dias? “O edital não proíbe que um candidato faça apenas um dos dias de provas. Entretanto, este aluno dificilmente vai atingir pontuação necessária para conseguir vaga na faculdade ou ser beneficiado pelos programas de acesso do governo federal.”

6)O que cai em cada um dos dias de provas? “No primeiro dia são as provas de linguagens, ciências humanas e redação. São cinco horas e trinta minutos de duração. No segundo dia é a vez de ciências da natureza, que compreende as disciplinas de química, física e biologia, além de matemática. São cinco horas de duração.”

7)São quantas questões? “Cada prova objetiva tem 45 questões. São, portanto, 180 questões de múltipla escolha no total. A redação deve ter o mínimo sete e no máximo 30 linhas.”

8)Como é a redação, o que é cobrado? É possível ter uma ideia sobre o tema que cai? “A redação é um texto em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo, segundo a Cartilha do Participante do Enem 2018. São cobradas cinco competências, que recebem pontuação de 0 a 200. São elas: domínio da norma da modalidade escrita formal; compreensão da proposta de redação; organização, interpretação de fatos e argumentos em defesa de um ponto de vista; demonstração de conhecimentos dos mecanismos linguísticos; e elaboração de proposta de intervenção. Os temas são sempre sobre assuntos de “ordem social, científica, cultural ou política”, de acordo com a cartilha. No ano passado, os candidatos tiveram de escrever sobre os “Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil”. Em 2016, o tema foi “Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil”, e no ano anterior, “A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira”.”

9)Qual o horário de aplicação das provas? “As provas começam sempre às 13h30, pelo horário de Brasília. Porém, é preciso ficar atento, porque exatamente no dia da primeira prova, em 4 de novembro, entra em vigor o horário de verão. Dez Estados, além do Distrito Federal, deverão adiantar o relógio em uma hora.”

10)O que eu preciso levar para o dia para prova? “É necessário levar caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em material transparente e documento oficial de identificação original com foto. Para não ter problemas, leve mais de uma caneta. Também é recomendado levar água e pequenos lanches, como barras de cereais.”

