Tufão com ventos de mais de 200 km/h causa alerta nas Filipinas

As autoridades filipinas pediram para que centenas de milhares de habitantes do arquipélago deixem suas casas com a aproximação de um tufão, que chegará o país no dia de Natal.

A tempestade Nock-Ten poderia ser acompanhada de ventos de até 222 km/h quando tocar terra firme neste domingo (25) na ilha de Catanduanes, onde 250 mil pessoas moram, relata o centro de prevenção de furacões americano. Na segunda-feira (26) ele deverá chegar à ilha onde está localizada a capital, Manila.