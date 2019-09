Tufão Lingling se aproxima de Coreia do Sul

O tufão Lingling está se movendo rapidamente para a Coreia do Sul, com chuva e ventos fortes na ilha de Jeju, no sul do país. A agência meteorológica da Coreia alertou que a velocidade do vento pode atingir 55 metros por segundo, ou 200km/h, em algumas áreas da ilha. Na velocidade atual, o tufão deve atingir áreas a 150 quilômetros a noroeste de Jeju no sábado (30).

“Ventos recordes serão vistos em ilhas e áreas costeiras do sul e oeste”, disse a agência meteorológica, aconselhando os governos locais e os moradores a tomarem medidas de precaução.

O governo suspendeu a entrada do Parque Nacional Hallasan, a montanha mais alta do país, e o Aeroporto Internacional de Jeju cancelou 11 voos de partida e 14 voos de chegada. As rotas oceânicas também foram bloqueadas, com a maioria dos 14 navios de passageiros que operam entre Jeju e outras partes do país cancelados.

O governo central e os governos municipais de todo o país implementaram medidas de precaução para minimizar os danos causados ​​pela forte tempestade, já que as rajadas podem derrubar caros e navios e arrancar árvores.

O Ministério do Interior e Segurança realizou uma reunião no complexo do governo de Seul para discutir medidas de segurança e elevou o nível de alerta do tufão em um grau.

O tufão Lingling é comparável ao tufão Bolaven em 2012 em termos de rota e potência. A velocidade máxima do tufão Bolaven foi de 51,8m/s registrando a sexta rajada mais forte do país desde 1959. Matou pelo menos 15 pessoas e causou danos materiais de mais de US$500 milhões.

