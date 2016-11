O polonês Krzysztof Wegrzyn tem chamado a atenção na cidade de Grojec por conta de sua língua. Vítima de uma condição chamada hemangioma, Wegrzyn tem uma língua do tamanho de uma bola de tênis. As informações são do Mail Online e da rede CEN.

Wegrzyn vai dormir todas as noites sabendo que existe um risco de morrer engasgado com a própria língua. O hemangioma é um tumor nos vasos sanguíneos de sua língua, o que acaba causando o inchaço.

Hoje com 18 anos, o jovem chegou a ser operado na infância, mas o excesso de perda de sangue fez com que a operação fosse cancelada. Com problemas de fala, sua família hoje tenta juntar dinheiro com doações para uma operação a ser realizada na Alemanha, e que pode salvar a sua vida. Os médicos já disseram que aceitam ajudar, e a família agora corre para juntar o montante estimado em mais de 47 mil libras.

