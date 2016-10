Tumulto em local sagrado deixa pelo menos 19 mortos na Índia

Pelo menos 19 pessoas morreram neste sábado (15) em um grande tumulto na antiga cidade de Varanasi, no norte da Índia, disseram autoridades.

O pânico se espalhou conforme centenas de peregrinos hindus tentavam atravessar uma ponte para um local sagrado em uma das mais antigas cidades habitadas do mundo, no coração da base eleitoral do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

“Os rumores sobre o colapso da ponte levou ao caos depois que um homem caiu em uma multidão”, disse o oficial de polícia Javeed Ahmad. Milhões de hindus visitam Varanasi a cada ano para rezar e lavar seus pecados no Ganges, considerado um rio sagrado. (Reuters)

Comentários