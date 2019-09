Um tribunal de apelação da Tunísia rejeitou nesta sexta-feira (13) um pedido do candidato presidencial Nabil Karoui, um dos favoritos, para ser libertado da prisão. O primeiro turno da eleição acontece no domingo (15). O magnata da mídia, preso desde 23 de agosto por lavagem de dinheiro, buscava aguardar em liberdade o julgamento do processo que responde por fraude fiscal e lavagem de dinheiro.

