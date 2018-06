A Tunísia prendeu nessa sexta-feira o principal organizador de uma operação de tráfico de imigrantes, depois que quase 90 passageiros se afogaram no naufrágio de um barco clandestino na costa da ilha de Kerkenna. Outras dezenas de pessoas foram resgatadas pela Guarda Costeira do país, localizado no Norte da África.

