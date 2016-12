Tunisiano suspeito de ser o autor do atentado que matou 12 pessoas em Berlim é morto na Itália

O tunisiano suspeito de ser o autor do ataque contra um mercado natalino em Berlim, na Alemanha, na noite de segunda-feira (19), foi morto a tiros pela polícia de Milão, na Itália, nesta sexta-feira (23). Anis Amri, de 24 anos, invadiu o mercado com um caminhão, matando 12 pessoas e ferindo 48.

De acordo com o jornal italiano Corriere della Sera, dois agentes abordaram o jovem perto da estação ferroviária de Sesto San Giovanni. Ele sacou uma arma da sua mochila e baleou um policial no ombro.

“Sem sombra de dúvida é Anis Amri”, afirmou o ministro do Interior italiano, Marco Minniti, em entrevista coletiva. O tunisiano foi identificado por meio das impressões digitais.

Logo depois do atentado, a polícia prendeu um paquistanês, que foi considerado suspeito por deixar o local do atentado correndo. No dia seguinte, ele foi liberado por falta de provas.

