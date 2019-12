Porto Alegre Turbidez da água pode causar desabastecimento em duas regiões da capital gaúcha

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2019

Lago Guaíba, principal manancial de abastecimento de água de Porto Alegre. Foto: Vera Petersen/Divulgação PMPA Lago Guaíba, principal manancial de abastecimento de água de Porto Alegre. (Foto: Vera Petersen/Divulgaçao PMPA) Foto: Vera Petersen/Divulgação PMPA

O vento que atingiu a capital gaúcha, principalmente a baía de Belém Novo, durante a noite de sábado (21) e a manhã deste domingo (22), causou excesso de turbidez (coloração) na água que está sendo captada no Lago Guaíba.

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) teve que reduzir a produção de água da Estação de Tratamento Belém Novo. Segundo o órgão, esta medida pode impactar o fornecimento em bairros das regiões Leste e Extremo Sul do município. Aberta dos Morros, Belém Novo, Chapéu do Sol, Hípica, Lageado, Lomba do Pinheiro, Pitinga, Ponta Grossa e Restinga são alguns bairros que poderão ser afetados com a ação.

A previsão é que o vento reduza de intensidade nos próximos dias e seja possível retomar a produção na ETA Belém Novo. Entretanto, caso ocorra falta d’água, o Dmae orienta a população que registre a situação pelo 156, opção 2.

