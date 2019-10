Turismo cervejeiro é foco de projeto lançado em Porto Alegre

Estimular turistas e moradores de Porto Alegre para que visitem as cervejarias e microcervejarias da cidade são os objetivos do projeto Porto Cervejeiro, lançado na tarde desta segunda-feira (07), durante coletiva de imprensa na 4Beer – Cerveja & Cultura. A iniciativa é do Pacto Alegre dentro do macrodesafio Imagem da Cidade. O projeto foi desenvolvido com a participação da prefeitura, do Sebrae e de entidades ligadas ao setor.

A propostas é a criação de uma nova forma de impulsionar o turismo cervejeiro na Capital. O projeto também serve como uma primeira experiência para embasar a criação, no futuro, de uma rota cervejeira com programação e atrações permanentes na cidade.

Nos próximos quatro sábados – sendo o primeiro no dia 12 de outubro –, nove microcervejarias da cidade trabalharão de forma integrada em uma programação que prevê visitas guiadas, degustações e passeios às cervejarias a bordo do ônibus panorâmico Linha Turismo de Porto Alegre. Cada estabelecimento oferecerá atrativos e experiências exclusivas.

Para o coordenador do Pacto Alegre, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, o Porto Cervejeiro demonstra que Porto Alegre tem condições de buscar a coesão em abordagens inovadoras de desenvolvimento. “Em vez de nove projetos distintos, o que temos são nove cervejarias atuando de forma conjunta em um projeto que tem as características de uma startup, aberto a melhorias contínuas, em uma parceria permanente que faz a diferença para a nossa cidade”, explica.

Já o vice-presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha), Sandro Zanette, destaca o potencial econômico da iniciativa. “O Porto Cervejeiro é importante não só para as cervejarias, mas para o turismo como um todo. Queremos que ele gere empregos, renda e impostos – e que sirva como um impulsionador da revitalização dos nossos bairros”, argumenta.

Por sua vez, o secretário de Comunicação Social da Prefeitura de Porto Alegre, Orestes de Andrade Jr., lembrou que o Porto Cervejeiro vem para fortalecer uma das grandes vocações econômicas da cidade. “Porto Alegre já é o maior centro cervejeiro do Brasil, mas ainda precisamos divulgá-lo melhor, valorizá-lo. E temos de fazer isso através da experiência do consumidor”, ressalta, lembrando que a maior parte das cervejarias da Capital se concentram na região do 4º Distrito. “No mundo todo, é muito raro haver um número tão grande de cervejarias em um único espaço, como aqui no 4º Distrito. O Porto Cervejeiro apenas comprova que a grande força da nossa cidade vem, mesmo, do empreendedorismo”, acrescenta.

O Pacto Alegre une universidades, governo, setor privado e entidades não-governamentais em torno de uma agenda estratégica de desenvolvimento da cidade e melhoria da qualidade de vida a partir da inovação. Além disso, o projeto conta com os seguintes impulsionadores: Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Associação Gaúcha de Microcervejarias, 4all, POA Inquieta, Famecos/PUCRS e Sebrae.

