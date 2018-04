Turismo de eventos movimenta a economia na maior cidade de Santa Catarina

Joinville recebeu, por meio do complexo da EXPOVILLE, o maior do sul do país, cerca de 1 milhão de visitantes de eventos em 2017. A estimativa é de um impacto financeiro de R$ 350 milhões para a cadeia do turismo local. Já para 2018 a expectativa é aumentar o número de público, não apenas no complexo EXPOVILLE, mas na cidade como um todo. Segundo Convention & Visitors Bureau do município quase 50 eventos estão cadastrados no calendário deste ano além da confirmação de grandes congressos até 2022.

O turismo de eventos tem movimentado cada vez mais Joinville, a maior cidade de Santa Catarina, localizada no norte do estado, segundo representantes do setor. Para se ter uma ideia, a EXPOVILLE, que é o maior centro de lazer e de convenções do Sul do país, foi palco para 176 eventos em 2017. Cerca de 1 milhão de pessoas visitaram o complexo e o impacto financeiro deixado pelo público ao município foi estimado em torno de R$ 350 milhões. No que se refere à geração de negócios realizados em feiras, congressos e exposições entre os participantes na EXPOVILLE, o número chegou à casa de R$ 1 bilhão no ano passado, segundo a direção.

Já o Convention & Visitors Bureau de Joinville e região, que trabalha para atrair eventos qualificados para os diversos espaços especializados do município, anuncia que já possui quase 50 eventos cadastrados para 2018. Outros grandes encontros já estão confirmados até 2022 como é o caso do Congresso Latino Americano de Engenharia Biomédica. O que reflete de forma significativa na movimentação econômica da cidade e região e se une ao calendário municipal que já conta com eventos consolidados como o Festival de Dança, a Festa das Flores, a Expogestão, a Intermach entre outros.

Segundo o diretor do Centro de Convenções e Exposições EXPOVILLE Luciano Coradi, houve um crescimento de 10% do número de eventos no ano passado em relação a 2016. “Mesmo diante da crise, conseguimos, junto ao trabalho realizado pelo município e entidades, crescer de forma gradativa e sólida nos últimos anos. Nosso foco é crescer não apenas em volume de eventos, mas principalmente na qualificação. Isso projeta a nossa região como destino de negócios e contribui para a economia da cidade e para o estado de Santa Catarina”, afirma.

Em termos de novos eventos para a cidade como um todo, o Joinville CVB tem contribuído para impulsionar o destino no mapa de grandes eventos nacionais e internacionais.

“Para se ter uma ideia, de 1997 a 2012, ou seja, em quinze anos, trouxemos 97 novos eventos para a cidade. Em comparação aos últimos cinco anos, de 2013 a 2017, a cidade recebeu 75 eventos, dos quais aproximadamente 35% eram nacionais, com mais de 47 mil congressistas. O que gerou um impacto de R$ 42 milhões de gastos diretos dos participantes, além de 96 mil diárias na rede hoteleira”, comenta o executivo do Joinville CVB Giorgio Augusto Souza.

O executivo do Convention & Visitors Bureau lembra ainda que em setembro de 2017, o Sindicato Viva Bem reconheceu o incremento do turismo de eventos para a ocupação da rede hoteleira. Na época, os hotéis de Joinville registraram a segunda maior taxa de ocupação anual. Isso porque durante o período a cidade sediou eventos como a Intermach 2017, o 3º CONEMB – Congresso Nacional das Engenharias de Mobilidade e o 45º COBENGE – Congresso Brasileira de Educação em Engenharia que juntos receberam aproximadamente de 27,5 mil pessoas.

Para este ano, já estão confirmados eventos como a 47ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular, o 22º Congresso Brasileiro de Apicultura e 8º Congresso Brasileiro de Meliponicultura, o Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, o Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial, o Simpósio Internacional de Fruticultura, entre outros.

Joinville entre as melhores cidades para o turismo de eventos

Segundo o Joinville CVB, entre os fatores que tem contribuído para o turismo de eventos na cidade, além de pontos turísticos tradicionais, gastronomia, rede hoteleira, comércio no local e a ampla infraestrutura para realização de eventos dos mais diferentes portes, está a redução do Imposto Sobre Serviço (ISS) a promotores de eventos para 2% em atividades como estandes, feiras, congressos e exposições realizadas no município. A lei que entrou em vigor no início deste ano deve impulsionar o setor além de melhorar a competitividade da cidade com outros destinos turísticos.

O município também se destaca pela sua localização estratégica, próximo a outros consolidados destinos turísticos catarinenses e paranaenses, e de fácil acesso por terra e céu. É um polo industrial e universitário o que também contribui para a atração de eventos, lançamentos de produtos e novidades para os vários segmentos.

