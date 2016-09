Turismo de Galpão abre o Acampamento Farroupilha neste sábado

A partir deste sábado (03), o público que se dirigir ao Parque Harmonia, em Porto Alegre, para o primeiro fim de semana do Acampamento Farroupilha já poderá participar das oficinas do Turismo de Galpão. Em sua quinta edição, o projeto oferece aos visitantes oficinas práticas de interação com a cultura e as tradições gaúchas.

Na edição deste ano serão 158 oficinas e atividades que acontecerão nos galpões de 40 entidades tradicionalistas parceiras do Turismo de Galpão. A abertura oficial do Acampamento Farroupilha ocorrerá na quarta-feira (07).

A programação será diária, entre 11h e 19h, até o encerramento do evento, no dia 20 deste mês. Na manhã deste sábado, às 11h, as primeira atividades abertas ao público serão oferecidas nos piquetes. As inscrições para as oficinas e atividades do Turismo de Galpão devem ser feitas no Espaço de Hospitalidade, localizado próximo à entrada principal do Parque Harmonia, ao lado do Centro de Eventos Casa do Gaúcho.

