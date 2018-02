Turismo em alta em Portugal

O número de turistas estrangeiros em visita a Portugal cresceu 12 % em 2017 e alcançou um recorde de 12,7 milhões de pessoas, contribuindo para o maior crescimento econômico do país desde 2000, mostraram dados oficiais revelados nesta quarta-feira. As receitas com turismo e viagens em geral representam cerca de 10 % do Produto Interno Bruto português, que cresceu 2,7 % em 2017.

