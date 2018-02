Turismo em Paris supera baixa pós-ataques

Os turistas voltaram a encher as ruas de Paris no ano passado, quando os temores com a segurança vistos após uma série de ataques de militantes islâmicos pareceram arrefecer, fazendo de 2017 o melhor ano em número de visitantes estrangeiros na cidade em ao menos uma década. Os ocupantes de hotéis da capital e da região mais ampla de Île-de-France chegaram a 33,8 milhões.

