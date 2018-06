Turismo Paleontológico é tema do próximo Encontro Estadual de Segmentação

Acontece nesta sexta-feira (08/06) mais uma etapa dos Encontros Estaduais de Segmentação do Turismo Gaúcho, com o tema: Turismo Paleontológico. O evento acontece durante toda a tarde no município de Santa Maria, no Auditório do Sesc (Av. Itaimbé,66). Na ocasião serão apresentados projetos de municípios que já apresentam ofertas turísticas sobre o segmento e que já possuem sítios autorizados para visitação, como Candelária, Santa Maria, São Pedro do Sul, Mata e os municípios integrantes da Quarta Colônia.

A atividade é uma iniciativa da Diretoria de Turismo da Secretaria de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (Sedactel). Durante o Encontro Estadual serão apresentadas e discutidas estratégias e operações para melhorar os resultados, principalmente no aumento de fluxos de visitantes, na geração de emprego, renda e autoestima do núcleo receptor de visitantes.

Segundo o diretor de Turismo da Sedactel, Abdon Barretto Filho, o objetivo geral é buscar a otimização do desempenho dos prestadores de serviços turísticos nos diversos setores ofertados no Rio Grande do Sul. “Quanto mais a gente conhece, mais a gente desenvolve o nosso Turismo. O Turismo Paleontológico, que pode ser urbano e rural, é um tema fascinante que tem provocado interesses em todo o mundo, valorizando o Período Triássico e suas criaturas e árvores petrificadas de mais de 200 milhões de anos encontradas no Rio Grande do Sul”.

O evento conta com o apoio das Governanças de Turismo, da Prefeitura de Santa Maria, da Associação de Municípios da Região Centro – RS (Amcentro), da Associação de Hotéis, Restaurantes, Agências de Viagens e Turismo de Santa Maria (AHTURR), do Sesc e do Santa Maria Convention & Visitors Bureau, além de empresas e entidades interessadas no desenvolvimento do turismo no Estado.

No mesmo dia, às 11h, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae) realiza a cerimônia de tombamento do Jardim Paleobotânico do Município de Mata, na região central do Estado.

