Turista alemão morre ao cair de pirâmide no México

Um turista alemão de 74 anos morreu nesta quinta-feira (13) ao cair da Pirâmide do Sol da região Arqueológica de Teotihuacan, no México, informou o Instituto Nacional de Antropologia e História (INAH).

Seiler Eckhard “faleceu depois de sofrer uma queda na Pirâmide do Sol, em consequência de problemas cardíacos, de acordo com informações clínicas de seus parentes”, disse o INAH em boletim.

De acordo com relatos de testemunhas, o turista, que estava acompanhado pela esposa, caiu de costas. Apesar de o socorro médico ter chegado com rapidez, o turista já não apresentava sinais vitais quando foi atendido.

Localizada no centro do país, muito perto da Cidade do México, Teotihuacan foi uma cidade sagrada que durou dos séculos II a.C. a VII d.C.

Comentários