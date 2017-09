Turista argentina Ã© estuprada no ParÃ¡

No fim da tarde deste sábado (2), uma turista argentina de 42 anos foi estuprada enquanto fazia uma trilha na vila balneária de Alter do Chão, em Santarém, no Pará. No início da caminhada, um homem saiu de dentro do mato, agarrou suas partes íntimas, mas acabou fugindo, com bolsa e celular da vítima, após ela começar a gritar por ajuda. A Polícia Civil do Pará divulgou um retrato falado do suspeito, ainda não identificado.

A turista informou à polícia que caminhara pouco mais de 100 metros até que um homem saiu de dentro do mato, e a derrubou. No chão, o acusado, pegou nas suas partes íntimas, lutou com ela, mas não conseguiu a conter. Ele decidiu então fugir, roubando sua bolsa com documentos e celulares.

Após o crime, a turista encontrou uma senhora na praia, que acionou a Polícia Militar, e então as buscas pelo suspeito começaram. Na trilha, foram encontrados objetos da vítima. Na Unidade Integrada Pro Paz da vila balneária, a ela registrou o Boletim de Ocorrência e foi encaminhada ao Centro de Perícia Renato Chaves, órgão do Instituto Médico Legal (IML), para exames de Corpo de Delito. A vítima é de Buenos Aires e estava há poucos dias viajando pela região.

Neste domingo, a Polícia Civil em Santarém divulgou o retrato falado do suspeito, baseado nas informações da vítima. Segundo a polícia, pelo fato da vítima ter lutado com o suspeito do crime, o homem deve ter ficado com hematomas pelo corpo, como sinais de mordidas e arranhões. (AG)