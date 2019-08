Turista chileno é esfaqueado em Copacabana

Um turista chileno foi esfaqueado, na noite de quinta-feira (1). por um suposto morador de rua em uma abordagem na Rua Paula Freitas, em Copacabana (RJ). A vítima não teve a identidade divulgada.

De acordo com informações preliminares, a vítima estaria com a namorada, quando um vendedor ambulante o teria oferecido um produto. Após a negativa do turista, o homem sido esfaqueado.

O homem foi levado, em primeiro momento, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Copacabana e, após avaliação, foi encaminhado para o Hospital municipal Miguel Couto, na Gávea. Após ficar em observação o turista foi liberado ainda na madrugada desta sexta-feira (2). O corte, segundo informações da polícia, atingiu a região do peito e do braço, porém não foi profundo e a vítima não corre risco de morte.

O caso segue sob investigação.

