O turista norte-americano Michael Veley escreveu uma espécie de carta aberta na qual “perdoa” o criminoso que furtou sua carteira em uma balsa em Veneza, no Norte da Itália. “Esta é minha última viagem com a minha mulher. Estou morrendo de câncer, você me deixou sem dinheiro e sem meus cartões de crédito, mas te perdoo”, disse o norte-americano.

