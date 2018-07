Após ser vítima de roubo em Araçatuba, no interior de São Paulo, e não conseguir obter contato com a polícia, uma turista alemã pediu socorro ligando para o seu país. O namorado, da Alemanha, acionou o consulado do país em São Paulo que, por sua vez, ligou para a Polícia Militar da região. Apesar da longa viagem da informação, dois suspeitos acabaram presos.

