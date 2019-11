Turista francês morre ao fazer selfie em cachoeira na Tailândia

Um turista francês que tirava uma selfie morreu ao cair de uma cachoeira na ilha de Koh Samui, na Tailândia, informou a polícia local nesta sexta-feira (15).

O acidente aconteceu na tarde de quinta-feira (14) neste local bastante apreciado pelos turistas e conhecido por suas praias de areias brancas e trilhas na selva. O homem, de 33, caiu na cachoeira Na Mueang 2, o mesmo lugar onde um turista espanhol morreu em julho passado.

“Foram necessárias várias horas para recuperar o corpo, já que o terreno é escorregadio e íngreme. O amigo dele nos contou que tentava tirar uma selfie, escorregou e caiu”, relatou o tenente Phuvadol Viriyavarangkul.

Os acidentes por selfies causaram 259 mortes no mundo entre outubro de 2011 e novembro de 2017, segundo um estudo do All India Institute of Medical Sciences de 2018.