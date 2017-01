Turista leva mordida de atum em Fernando de Noronha

Um turista levou um susto durante visita ao arquipélago de Fernando de Noronha. Sandro Duarte foi mordido por um atum enquanto tomava banho de mar na Praia da Conceição. Ele conta que, quando estava na água, sentiu uma pancada forte nas costas e em seguida notou o ferimento e um pouco de sangue.

Duarte foi ao um hospital, localizado na ilha, para fazer um curativo. Na unidade de saúde, ele encontrou com o pesquisador de tubarões Leonardo Veras, acionado para analisar a possibilidade de o turista ter sido atacado por um tubarão. Após três dias de avaliação ele concluiu que o ferimento não era compatível com a mandíbula de um animal dessa espécie, mas sim, com a arcada de um atum.

