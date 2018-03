Um espanhol morreu, e outro ficou gravemente ferido em um hotel de Londres, no que se suspeita que tenha sido um vazamento de monóxido de carbono – informaram autoridades britânicas e espanholas. O incidente ocorreu no Hotel Mayflower, no bairro de Earl’s Court. Fontes do Ministério espanhol das Relações Exteriores confirmaram que as duas vítimas são espanholas.

