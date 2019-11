Turistas ficam com óleo grudado no corpo na Praia do Coqueiro no Piauí

Alguns turistas que estão na Praia do Coqueiro, situada no município de Luís Correia, tiveram contato com as manchas de óleo que reapareceram no litoral piauiense. Nesta quinta-feira (14), a Secretaria de Meio ambiente e Recursos Hídricos do estado emitiu um comunicado informando que a Praia de Atalaia estaria imprópria para o banho.

Iranildo Barros, pai de um garoto de dez anos que entrou em contato com material, explicou que a mancha apareceu no corpo do filho após ele ter entrado no mar. Ele revelou também que outras três pessoas tiveram a pele manchada pelo óleo.

“Apareceu a mancha de óleo em pelo menos quatro pessoas. O material apareceu no corpo de quem tomou banho e de quem apenas caminhou por aqui perto. O meu filho, de apenas dez anos, entrou no mar e a mancha atingiu o pé dele. Esse óleo dá um trabalho na hora de sair”, contou.

O capitão Dante, da Capitania dos Portos do Piauí, informou que, além da Praia de Atalaia, foram confirmadas pela Marinha a existência de manchas de óleo na Praia do Pontal, em Ilha Grande e na Praia do Peito de Moça, no município de Luís Correia.

“A Praia da Atalaia foi a mais afetada e se encontra impropria para o banho, segundo a análise de balneabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Agora, recebemos denúncias de pequenas manchas na Praia Peito de Moça, em Luís Correia e na Praia do Pontal, no município de Ilha Grande. Estes dois lugares foram confirmados pelas autoridades. Há vídeos circulando mostrando manchas na Praia de Pedra do Sal, em Parnaíba, mas ainda não há confirmação por parte da Marinha”, explicou.

Tartaruga é encontrada morta

Mais uma tartaruga foi encontrada morta no litoral piauiense. Em um vídeo, um pescador filmou as manchas de óleo e, em seguida, mostra uma tartaruga morta na Praia Pedra do Sal. Entretanto, a reportagem não confirmou se causa da morte foi devido às manchas que reapareceram no litoral do estado.

Praia imprópria

A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí (Semar) emitiu um comunicando que a Praia de Atalaia, em Luís Correia, está imprópria para banho após o surgimento de novas manchas de óleo desde quinta-feira (14).

Mesmo com a orientação da Semar, os turistas continuaram indo à Praia de Atalaia e tomando banho no mar nesta sexta-feira (15). A praia já apresentou o aparecimento deste material no mês de setembro. A substância foi encontrada pela primeira vez no estado no dia 27 de setembro, na Praia do Arrombado, no município de Luís Correia.