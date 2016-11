Turistas morrem afogados em praia de Porto de Galinhas

Dois turistas argentinos, um de 60 anos e outro de 83, morreram afogados na praia do Cupe, em Porto de Galinhas, Litoral Sul do estado, na manhã deste sábado (26). De acordo com integrantes do Sindicato dos Guardas Municipais, que realizaram o resgate, eles passaram mal quando tomavam banho na água, em pontos diferentes da orla.

Os turistas estavam em frente ao seus respectivos hotéis – Enotel e Pousada Tabajuba – por volta das 8h quando não se sentiram bem. Ainda segundo o Sindiguardas, eles chegaram a ser socorridos com vida e levados para a Unidade de Pronto Atendimento de Porto de Galinhas, mas não resistiram.

A área é considerada perigosa por conta da forte correnteza. No entanto, os salva-vidas acreditam que os argentinos não foram pegos pela corrente. “Eles foram tirados da água desmaiados. O de 60 anos, por exemplo, estava acompanhado da esposa. Ela saiu da água sozinha, sem problemas”, contou um guarda municipal que atua como salva-vidas, que preferiu não se identificar.

O Instituto de Medicina Legal foi acionado e já buscou os corpos. O delegado de plantão, Julius César, esteve no local do incidente. Ele comentou que passará o caso para o delegado titular, Waldemir Maximino. “Vamos colher ainda a ouvida dos guardas responsáveis pelo resgate. Os turistas se conheciam e moravam na mesma cidade na Argentina, em Santa Fé”, concluiu. (AG)

