Turistas terão que pagar taxa de R$ 2 para cada dia que ficarem em Porto Seguro

Foi aprovada nesta quinta-feira (15), em sessão na Câmara Municipal de Porto Seguro, no Sul da Bahia, o projeto de lei que institui o pagamento da taxa de turismo na cidade. Segundo o texto do projeto, os turistas pagarão R$ 2 por dia. O pagamento deverá ser feito no hotel onde o visitante estiver hospedado.

O projeto contou com 14 votos a favor, um contra e duas abstenções. Se sancionada pelo prefeito, a taxa passará a ser cobrada a partir de abril de 2017. O dinheiro vai ser depositado mensalmente no Fundo Municipal de Turismo, que é gerido pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Turístico, que decidirá o que será feito com o dinheiro arrecadado com a taxa.

A aprovação da cobrança causou polêmica entre os empresários de Porto Seguro, que acreditam que a taxa pode afastar os turistas. Atualmente, Porto Seguro recebe por ano cerca de 1,4 milhão de visitantes.

