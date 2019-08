‘Turma da Mônica – Laços’ atinge 2 milhões de espectadores e tem sequência confirmada

O filme “Turma da Mônica – Laços” atingiu, nesta sexta-feira (2), a marca de 2 milhões de espectadores. O longa-metragem, dirigido por Daniel Rezende, se tornou a produção brasileira com maior público deste ano.

O sucesso do filme fez com que a produção confirmasse a sequência do longa, que já tem até nome: ‘Turma da Mônica 2 – Lições’. O lançamento da sequência tem data de lançamento prevista para outubro de 2020.

“Laços” é o primeiro longa com atores inspirado nos personagens das histórias de Mauricio de Sousa. A trama acompanha Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali em busca do cãozinho Floquinho, que desaparece pela cidade.

