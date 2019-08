‘Turma da Mônica: Laços’ estreia no Now

Depois de ser assistido por mais de 2 milhões de espectadores nos cinemas, o filme ‘Turma da Mônica: Laços’ chega no NOW, plataforma on demand da Claro, para assistir em todas as telas, quando e onde quiser. O filme, que traz os personagens de Maurício de Souza em live-action, já está disponível na plataforma.

O diretor do longa, Daniel Rezende, foi elogiado por transportar a história dos quadrinhos para as telonas com maestria, sem perder nenhuma caraterística dos personagens. O filme conta com um elenco forte, como Rodrigo Santoro no papel do Louco; Monica Iozzi como Dona Luiza (mãe da Mônica); e Paulo Vilhena como Seu Cebola (pai do Cebolinha). Já o elenco principal foi composto pelas crianças Kevin Vechiatto como Cebolinha, Giulia Benite como Mônica, Laura Rauseo como Magali e Gabriel Moreira como Cascão. Além disso, o próprio Maurício de Souza faz uma participação especial no filme.

Além de Turma da Mônica: Laços, o NOW tem nove filmes da série Cine Gibi e uma coletânea de desenhos clássicos com toda a turma, que podem ser acessados na seção Kids > Turma da Mônica, da plataforma. O NOW está disponível pelo site nowonline.com.br ou aplicativo para dispositivos móveis.

Os clientes da Claro com pacote de TV também assistem pelo canal 1 do controle remoto. Os clientes com plano móvel pós-pago contam com o Extraplay, uma franquia de dados exclusiva que permite aproveitar filmes e séries no NOW, com mais conforto no uso da sua internet móvel. O Extraplay dobra a quantidade de dados do plano, para uso exclusivo nos aplicativos de streaming de vídeo compatíveis com a funcionalidade, incluindo o próprio NOW, YouTube, Claro vídeo e Netflix. Acesse já a plataforma e confira as aventuras da Turma da Mônica.