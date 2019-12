Magazine Turnê de Sandy e Júnior é uma das mais lucrativas em 2019

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2019

Relatório da Pollstar considerou média bruta em bilheteria por cidade e preço médio de ingressos Foto: Divulgação/Instagram Sandy (Foto: Divulgação/ Instagram Sandy). Foto: Divulgação/Instagram Sandy

O jornal Washington Post divulgou relatório da Pollstar, que indicou as vinte turnês musicais mais rentáveis, em âmbito global, de 2019. “Nossa História”, de Sandy e Junior, ficou em segundo lugar no ranking, considerando média bruta em bilheteria por cidade e preço médio de ingressos.

A lista foi baseada em dados fornecidos para a Pollstar a partir das produções dos eventos e diretores gerais dos concertos.

Em primeiro lugar ficou Elton John, com bilheteria média por cidade em US$ 2,8 milhões e média de valor de ingresso em US$ 130, o equivalente, em reais, R$ 11,71 milhões e R$ 543, respectivamente.

Já “Nossa História”, de Sandy e Junior, ficaram em segundo lugar com média de US$ 2,2 milhões em bilheteria por cidade (R$ 9,4 milhões) e ticket médio de US$ 54,38 (R$ 227,46).

Voltar Todas de Magazine

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário