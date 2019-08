Turnê de Sandy & Junior bate a marca de 500 mil ingressos vendidos

Para comemorar a trajetória musical dos 17 anos em que estiveram nos palcos juntos, a dupla Sandy & Junior vem realizando shows em todo o Brasil com a turnê Nossa História. Com ingressos esgotados para todos os shows, exceto no último, no Rio de Janeiro, com alguns poucos lugares, os irmãos fizeram um sucesso acima das expectativas. Conforme a revista Veja, os espetáculos já atingiram a incrível marca de 500 mil ingressos vendidos.

Chamando a atenção também dos fãs que moram em outros países, a dupla terá passagens por Lisboa (06/10) e Nova York (02/10). Já no Brasil, Sandy & Junior farão shows extras em São Paulo nos dias 12 e 13 de outubro. Eles passarão ainda em Curitiba (31/8), Manaus (13/9), Belém (14/9), Porto Alegre (21/9) e Rio de Janeiro (09/11).