A partir de março, o Rio Grande do Sul vai contar com mais 12 novas escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. O RS tem apenas um estabelecimento com esse perfil. O projeto, elaborado em parceria com o Ministério da Educação, integra o Programa de Fomento à Implantação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, do governo federal, e vai beneficiar 2.163 alunos.

