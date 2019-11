Com a participação de Turquia, França, Alemanha e Reino Unido, será realizada uma cúpula sobre a Síria, em paralelo a uma reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que acontece em 3 e 4 de dezembro, perto de Londres. A cúpula deve reunir Recep Tayyip Erdogan (Turquia), Emmanuel Macron (França), Angela Merkel (Alemanha) e Boris Johnson (Reino Unido).