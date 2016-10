Turquia demite 10 mil servidores por relação com tentativa de golpe

O governo turco demitiu mais de 10 mil funcionários públicos por suspeita de conexão com o clérigo Fethullah Gulen, acusado por Ancara de orquestrar a tentativa de golpe de julho passado.

Milhares de acadêmicos, professores e profissionais da área de saúde estão entre os demitidos. A decisão foi tomada via decreto emergencial, publicado no diário oficial do país na noite deste sábado (29). A medida suspende ainda a eleição de reitores nas universidades. No mesmo dia, 15 veículos de imprensa, a maioria com base no sudeste do país, de forte presença curda, foram fechados.

Em 15 de julho passado, uma facção dissidente das Forças Armadas tentou derrubar o governo conservador do presidente Recep Tayyip Erdogan. Ao menos 270 pessoas foram mortas em confrontos durante a tentativa de golpe.

Em resposta, o presidente lançou um extenso expurgo em setores como Forças Armadas, educação, judiciário e imprensa que já levou a mais de 37 mil pessoas detidas e cerca de 100 mil servidores, incluindo juízes, promotores e policiais, demitidos ou suspensos. Mais de 160 veículos de imprensa foram fechados.

O governo argumenta que a ação visa a retirar os apoiadores de Gulen do aparato estadual. Gulen, autoexilado nos EUA, afirma que ele e seu movimento sofrem uma “caça às bruxas”, após terem sido enganados por Erdogan e um governo que hoje “parece com uma ditadura”.

A Turquia quer que os EUA extraditem o clérigo. Washington ainda não anunciou sua decisão sobre a extradição, mas não parece disposta a aceitar o pedido. (Folhapress)

