O governo da Turquia anunciou que deportou aos Estados Unidos um cidadão norte-americano suspeito de integrar o grupo terrorista Estado Islâmico. De acordo com a imprensa turca, o homem – identificado como o norte-americano Muhammad Darwis, de 39 anos – foi deixado há cinco dias na fronteira entre Turquia e Grécia. Nesta sexta (15), as autoridades conseguiram retirá-lo do local.