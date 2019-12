Mundo Turquia envia remédios e retira feridos graves da Somália após ataque com caminhão-bomba

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2019

Um avião militar turco chegou neste domingo (29) a Mogadíscio, capital da Somália, para levar medicamentos e retirar pessoas que ficaram gravemente feridas no ataque terrorista ocorrido no sábado (28). A explosão do carro-bomba, que deixou 79 mortos e mais de 100 feridos em um bairro movimentado da capital somali, tornou-se o atentado mais letal desde 2017.

A ação terrorista não foi reivindicada imediatamente por nenhum grupo, mas o presidente da Somália, Mohamed Abdullahi, acusou os integrantes do grupo terrorista Al-Shabab.

Buscas em andamento

Entre os 79 mortos, estão 16 estudantes da universidade particular de Banadir que passavam de ônibus no local no horário de rush de sábado, quando ocorreu a explosão. Dois cidadãos turcos estão entre os mortos e outros dois ficaram feridos. Segundo fontes médicas, eles serão repatriados.

A operação de resgate ainda está em andamento. Por isso, o chefe de polícia, Abdi Hassan Mohamed, afirmou que o balanço de 79 mortos ainda pode aumentar. No domingo, a agência Reuters chegou a mencionar que 90 pessoas tinham morrido.

