O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declarou nessa quarta-feira que a Turquia prepara uma ofensiva no norte do Iraque contra o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK). “Em algumas ocasiões, atacamos os terroristas no norte do Iraque, mas logo os destroçaremos com mais força”, disse o governante discurso em Ancara.

Deixe seu comentário: