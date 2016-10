Tutorial para Lula

Diante da boataria nos últimos dias sobre eventual prisão pela Operação Lava-Jato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva consultou seus advogados sobre como proceder caso agentes da Polícia Federal o “visitem” nos próximos dias, contam grãos petistas, próximos do Barba. Foi aconselhado apenas a manter “a calma”. Discretamente, a defesa não descarta a prisão em curto prazo, mas trabalha com a hipótese de “preventiva” e não temporária.

Faixa etária

Veja uma prova do tamanho do PMDB nas eleições municipais, com a baixa do PT: apenas a Juventude do PMDB elegeu 1.354 jovens em todo Brasil.

No pique

Uma palinha do pique do ministro da Saúde, Ricardo Barros: ele realizou 700 audiências em 100 dias.

Fui!

Após derrota vergonhosa de seu indicado, apesar do sucesso dos Jogos Olímpicos, Eduardo Paes tira férias em novembro, e depois se muda para Nova York (EUA), onde já reside a família.

Dirceu advogado…

O perdão da pena do mensalão para o ex-ministro José Dirceu tem um gostinho de dupla vitória para o petista. Automaticamente vai cair na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) o processo disciplinar que poderia lhe custar a cassação da carteirinha.

…por enquanto

O processo, em segredo de Justiça, questiona o fato de ser condenado e apenado na Ação Penal 470 do STF (Supremo Tribunal Federal), que acabou de perdoá-lo. A denúncia é do advogado Paulo Fernando Melo, de Brasília. E poderá ser reapresentada, se o requerente assim quiser, para outro fato: a condenação de Dirceu no petrolão.

Contra a maré

Enquanto o Rio vai para a frente, Eurico Miranda joga para trás. O cartola do Vasco expulsou o grupo de remadores masters um mês antes do Jogos do Rio. Não satisfeitos com a atitude do chefão, eles fundaram o Clube de Remo Rio de Janeiro há três meses.

No braço

Detalhe: na primeira regata oficial os veteranos já ganharam dos clubes rivais do Rio.

Telhado…

Relator da comissão que analisa as dez medidas de combate à corrupção sugeridas pela força-tarefa da Lava-Jato, o deputado Ônyx Lorenzoni (DEM-RS) recebeu na campanha de 2014 doações de empreiteiras envolvidas na sangria da Petrobras.

…de vidro

Entre elas, R$ 200 mil da Andrade Gutierrez; Ônix também recebeu parte dos R$ 3 milhões repassados pela Norberto Odebrecht S.A. ao partido DEM.

Cabem mais

Dos mais de dez políticos indicados como testemunhas pela defesa do ex-senador preso Gim Argello, pelo menos seis estão cotados para fazer companhia ao colega em Curitiba. Investigadores sabem que Gim não agiu sozinho na CPI da Petrobras.

Toga informal

A presidente do STF, Cármen Lúcia, adota estilo fraterno na relação com colegas. Há dias, promoveu banquete em casa no Lago Sul para discutir “desafios da Justiça”. O ex-presidente do STF Carlos Ayres foi um dos últimos a sair; e o presidente do TSE, Gilmar Mendes, foi o único a deixar o local sob escolta de batedores.

“É Boato”

Sob intenso tratamento de saúde, o deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS) dá sinais do peso de relatar a PEC que limita os gastos públicos. É visível o semblante cansado e o ar irritadiço quando questionado sobre cortes para educação e saúde: “É boato”.

OAB & Código Tributário

Os tributaristas Breno de Paula e Igor Mauler Santiago organizam o Seminário do Conselho Federal da OAB em homenagem aos 50 anos do Código Tributário Nacional. O evento, que discutirá temas relacionados ao CTN, ocorre hoje das 10h às 17h45min.

Comentários