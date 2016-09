TV de 29 polegadas é retirada em limpeza de valas pela Prefeitura de Porto Alegre

Uma TV de tubo com 29 polegadas foi retirada na limpeza de valas da rua São Judas Tadeu, no bairro Lomba do Pinheiro, juntamente com lodo, entulhos e vegetação. A Divisão de Conservação do Departamento de Esgotos Pluviais (DEP) iniciou nesta sexta-feira (2), serviços de limpezas e desobstruções nas valas das ruas São Judas Tadeu e Violeta no bairro localizado da zona Leste da Capital.

Na rua São Judas Tadeu, duas equipes trabalham na limpeza manual de 70 metros de valas, com expectativa de retirada de três toneladas de material, entre lodo, vegetação e entulhos. Na rua Violeta, também na Lomba do Pinheiro, duas equipes estão fazendo a limpeza e desobstrução numa extensão de 80 metros de valas, com expectativa de retirada de duas toneladas de material.

As valas são equipamentos naturais de drenagem que dão vazão às águas das chuvas e necessitam de limpeza e desobstruções constantes para evitar transbordamentos em dias chuvosos.

