TV japonesa grava reportagem sobre gatos no RS

Uma equipe de televisão veio do Japão para conhecer um felino raro no Estado. Repórteres da Tokyo Broadcasting System estiveram no Minizoo de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e em Lajeado, por três dias durante o carnaval. O objetivo da equipe era saber mais sobre o gato maracajá, que é uma das sete espécies de felino encontradas no RS, mas está em risco de extinção.

