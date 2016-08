TV Pampa realizará cobertura completa da 39ª Expointer

De 27 de agosto a 04 de setembro, as equipes da TV Pampa estarão levando aos telespectadores as principais informações da maior feira do agronegócio da América Latina, a Expointer. De segunda a sexta, sob comando de Paulo Sérgio Pinto, o programa Pampa Debates será exibido ao vivo, a partir das 17h50, para todo o Estado, recebendo personalidades para discutir os temas mais importantes do setor.

Diariamente, as equipes de reportagem da TV Pampa vão apresentar matérias e curiosidades da Expointer com informações ao vivo dentro do Jornal da Pampa, comandado por Vera Armando, a partir das 18h55.

Nos finais de semana dos dias 27 e 28 de agosto e 03 e 04 de setembro será exibido o programa Expointer é Pampa, ao vivo, direto de Esteio, para todo o RS. Os programas com duração de duas horas serão apresentados por Paulo Sérgio Pinto, que receberá convidados especiais para comentar todos os detalhes do evento. As equipes da TV Pampa também estarão a postos, com reportagens especiais. Aos sábados o programa será das 10h às 12h e aos domingos das 11h30 às 13h30.

Ao longo da programação serão exibidos dois boletins diários, atualizando os dados e informações sobre a Feira.

Já no dia 28 de agosto acontece o Troféu Senar O Sul, um verdadeiro Oscar do agronegócio. O programa especial sobre a cerimônia de premiação será exibido dia 10 de setembro, às 10h, para todo Estado. E ainda, no dia 03 de setembro será exibido um programa especial, mostrando a atuação do Serviço de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul, o Sescoop RS. A atração com apresentação de Paulo Sérgio Pinto vai ao ar a partir do meio-dia.

