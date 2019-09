TV Pampa transmite neste sábado cerimônia de entrega do Troféu Senar O Sul 2019

A TV Pampa transmite, neste sábado (07), a cerimônia de entrega do Troféu Senar O Sul 2019. O evento aconteceu em 25 de agosto com uma grande festa na Associação Leopoldina Juvenil e homenageou as personalidades que contribuem para o aprimoramento do agronegócio ao longo do ano. A transmissão do evento pela TV Pampa será a partir das 11h.

Assista a cobertura realizada pela TV Pampa e não perca nenhum detalhe desse grande evento que reuniu autoridades de todo o País! Sintonize na TV Pampa, neste sábado (07), às 11h!

