TV russa transforma “Jogos Vorazes” em realidade com teste de sobrevivÃªncia na SibÃ©ria

Um novo reality show onde “tudo é permitido” estreia em julho de 2017 na televisão russa.

Intitulado “Game 2: Inverno”, o programa levará 30 participantes para um período de nove meses na Sibéria, onde as temperaturas podem chegar a -40°C.

O prêmio para o sobrevivente vencedor será de US$ 1,6 milhões (R$ 5 milhões). Se houver mais de um ganhador, o valor será dividido.

Pelas regras já anunciadas, todos os participantes assinarão um documento isentando os produtores de qualquer responsabilidade caso se machuquem ou morram durante o desafio.

Os produtores alertam que os participantes estarão em território russo e deverão obedecer às leis da Federação russa — a polícia poderá ser acionada para que sejam presos, caso cometam algum crime.

Em entrevista ao jornal Siberian Times, o empresário russo Yevgeny Pyatkovsky, idealizador da atração, afirmou que a produção “recusará qualquer reclamação dos participantes, mesmo que sejam assassinados ou estuprados”.

“Não vamos ter relação nenhuma com isso e tudo será explicado em um documento assinado por cada um dos participantes antes do começo do programa”, disse.

Aos candidatos será permitido formar times ou permanecer sozinhos. Eles também poderão carregar até 100 quilos de equipamentos.

Tudo é permitido

Em um dos anúncios do novo reality, a produção diz: “2000 câmeras, 900 hectares e 30 vidas. Tudo é permitido. Luta, álcool, assassinato, estupro, fumar, qualquer coisa. Qualquer reivindicação será ignorada”. O programa terá transmissão on-line 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Além das centenas de câmeras, cada participante receberá uma filmadora própria para registrar os momentos. As armas de fogo são proibidas, mas as facas poderão ser usadas ao longo do programa. Os homens e mulheres que participarão receberam treinamento especial de sobrevivência de ex-agentes da GRU Spetnaz, força especial de elite ligada à inteligência militar da Rússia.

Para participar, basta ser maior de 18 anos e apresentar “sanidade mental”. Além disso, cada um terá que pagar US$ 161 mil (R$ 528 mil) ou receber o voto dos espectadores para se tornar um dos concorrentes.

Como no filme “Jogos Vorazes”, os espectadores poderão doar presentes aos participantes favoritos que serão enviados pela produção. “Você já deve ter visto a série ‘Lost’, mas sobreviver em um clima tropical é bem diferente do que tentar se manter vivo na floresta boreal da Sibéria”, disse Pyatkovsky ao Siberian Times.

Ainda de acordo com a produção, os participantes serão alertados sobre a necessidade de armazenar comida para o período de inverno rigoroso.

Os produtores também estão buscando permissão para que os participantes possam se casar durante as gravações. Caso tenham problemas ou queiram deixar o programa, os competidores podem usar um botão do pânico em um telefone via satélite para serem resgatados.

Comentários