O volume de clientes dos serviços de televisão por assinatura no Brasil recuou 4,09% em 12 meses. De acordo com dados divulgados pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), em fevereiro de 2018 o número total de contratos registrados totalizou 17.864.159, o que representa 761.726 contratos a menos que os 18.625.885 registrados no mesmo mês do ano passado.

