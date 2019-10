O presidente do Twitter, Jack Dorsey, afirmou que não vai mais permitir que publicidade política seja veiculada na plataforma. Segundo Dorsey, a decisão foi motivada porque uma mensagem política ganha alcance quando as pessoas decidem seguir uma conta ou compartilhar conteúdo político. A decisão final de como a plataforma irá lidar com isso será divulgada no dia 15 de novembro.