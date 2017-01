Twitter e Periscope lançam vídeos ao vivo em 360°

A rede de microblogs Twitter e o serviço de streaming de vídeos ao vivo, Periscope, anunciaram a estreia da transmissão de vídeos ao vivo em 360°. Essa nova modalidade de transmissão de vídeos em tempo real foi testada pela primeira vez na América Latina, ao cobrir o ensaio da final do “The Voice Brasil”, reality show da TV Globo.

Segundo os executivos dos dois serviços, Twitter e Periscope, os vídeos em 360° são uma forma mais imersiva de se acompanhar o que acontece no mundo.

Os usuários poderão acompanhar os eventos dos mais diversos pontos de vista. Desde o final de dezembro, já é possível assistir às transmissões de alguns parceiros. Porém, na América Latina, a TV Globo foi a primeira empresa a abraçar a novidade.

A sua primeira transmissão ao vivo em 360° foi justamente o ensaio da final do programa “The Voice Brasil”. A transmissão foi executada através do perfil oficial do programa, @TheVoiceBrasil. Com a novidade, o Twitter se igualou ao YouTube e Facebook, com vídeos ao vivo tridimensionais.

Qualquer usuário interessado poderá assistir aos vídeos em 360°, seja no Twitter ou pelo aplicativo Periscope. Entretanto, apenas um pequeno grupo de parceiros, tais como celebridades e atletas, será capaz de fazer streaming de vídeos em 360°. A empresa informa, porém, que é só uma questão de tempo para que o recurso esteja disponível para todos os usuários.

Para identificar uma transmissão ao vivo em 360°, o usuário deverá procurar por um selo vermelho com os dizeres “LIVE 360”. Assim, ele já saberá de antemão que aquela transmissão é em 360°. Para alterar o campo de visão, basta que a pessoa movimente ou toque na tela do celular.

