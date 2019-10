Twitter e Tweetdeck tem problemas técnicos em todo mundo nas últimas horas

O Twitter apresenta instabilidades no sistema desde terça-feira (1º) em todo mundo. Os usuários enfrentam problemas e recebem mensagens de erro ao tentar publicar novas mensagens na rede social e no Tweetdeck, ferramenta da plataforma que agrupa postagens e contas. A rede social informa que os técnicos da empresa “trabalham para consertar o problema” e o site “deve voltar ao normal logo”, mas não apresenta um prazo para a normalização.

We've been experiencing outages across Twitter and TweetDeck. You might have had trouble Tweeting, getting notifications, or viewing DMs. We're currently working on a fix, and should be back to normal soon.

— Twitter Support (@TwitterSupport) October 2, 2019