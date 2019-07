Twitter sofre instabilidade e empresa explica o motivo

A rede social Twitter apresentou instabilidades ao longo desta quinta-feira (11) e saiu do ar. Tanto na web como na versão em aplicativos para Android e Iphone (IOS) apresentaram problemas desde as 14h.

E não foi só no Brasil que a rede caiu. Também houve registro de reclamações nos Estados Unidos, no Reino Unido e no México.Em nota, o Twitter disse estar investigando os problemas de acesso. O setor de status do site apresentou mensagem afirmando que “a queda no serviço foi causada por uma mudança de configuração interna, que agora estamos arrumando. Algumas pessoas podem acessar o Twitter novamente e estamos trabalhando para consertar o Twitter para todo mundo o mais rápido possível”.

Por volta das 17h, o serviço voltou a sua normalidade.

